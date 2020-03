Spencer Dinwiddie : « En tant que fan des Lakers depuis toujours, jusqu’à il y a 6 ans quand je suis arrivé en NBA, oui c’était fun »

Troisième victoire de rang pour les Nets, qui se sont offert les Lakers mardi soir au Staples Center. Des Lakers qui restaient sur des victoires face à Milwaukee et les Clippers. Spencer Dinwiddie et Caris LeVert ont combiné pour 45 points et 11 passes dans cette 30ème victoire en saison pour la 7ème équipe de la conférence Est.

« C’est une victoire qui fait plaisir parce que c’est un adversaire de très haute qualité et à l’extérieur pour une équipe qui se cherche encore. Il y a eu les blessures et le changement de coach, beaucoup de hauts et de bas. Et ils font partie des quoi, trois meilleures équipes de la ligue ? Les candidats au titre : Lakers, Clippers et Bucks. » Spencer Dinwiddie « Une très très grosse victoire pour nous, surtout contre une équipe comme ça, qui joue son meilleur basket de la saison actuellement. Donc une énorme victoire pour nous, ça va nous donner confiance pour la suite. » Caris LeVert, 22 points, 7 rebonds, 4 passes

Né à Los Angeles le 6 avril 1993, Dinwiddie (23 points, 7 passes) a tué le match (merci les ratés de LeBron James et Anthony Davis derrière) sur un jump shot dans la dernière minute alors que Davis avait égalisé à 3-points sur l’action précédente. Son coach a continué à lui faire confiance alors qu’il avait pris 2 fautes offensives à 4’16 et 2’35 de la fin.

« Bravo à JV d’avoir eu la confiance de dessiner ce dernier système pour moi, merci à lui. Le but était de détourner un peu leur attention pour une isolation en gros. Avery Bradley m’a bien coupé mon premier drive, ensuite je suis parti à gauche, puis j’ai fait un pas, je suis monté et j’ai eu suffisamment de chance pour que ça rentre […] Généralement je suis plutôt mesuré, et je le suis toujours, mais en tant que fan des Lakers depuis toujours, jusqu’à il y a 6 ans quand je suis arrivé en NBA, oui c’était bien fun. Mes parents ont sûrement vraiment apprécié. » Spencer Dinwiddie

Aux côtés des deux plus gros scoreurs de l’équipe, Chris Chiozza a ajouté 11 points et 5 passes sans perte de balle et Joe Harris (12 points) et Timothé Luwawu-Cabarrot (13 points) ont mis dedans à 3-points quand l’équipe en avait besoin.