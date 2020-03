Evan Fournier donne des nouvelles rassurantes de Rudy Gobert

Juste avant la rencontre entre le Jazz et le Thunder, Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, entraînant l’annulation de la rencontre, puis dans la foulée la suspension de la saison NBA. Evan Fournier a appelé Rudy Gobert pour prendre des nouvelles et tout va bien pour le Français.

À noter qu’il était prêt à jouer s’il avait été testé négatif au coronavirus. Le Jazz a également annoncé qu’au cours de la journée les symptômes montrés le matin avaient peu à peu disparu.

Was just on the phone with Rudy. He is doing good man. Lets not panick everyone. Love you all❤️

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 12, 2020