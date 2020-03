Giannis Antetokounmo et Blake Griffin imitent Kevin Love et donnent 100 000$ pour le personnel de leur salle

Comme Kevin Love et alors que les équipes s’organisent elles-mêmes pour continuer à soutenir financièrement le personnel qui travaille habituellement dans leurs salles les soirs de match, Giannis Antetokounmpo a annoncé qu’il allait donner 100 000$ de sa poche afin d’aider le staff de la salle des Milwaukee Bucks, le Fiserv Forum.

« Ça dépasse les frontières du basket ! Durant ce moment difficile je veux aider les gens qui me rendent la vie et qui rendent la vie de ma famille et de mes coéquipiers plus facile. Ma famille et moi nous engageons à faire un don de 100 000$ au staff du Fiserv Forum. Nous pouvons traverser ça ensemble ! » Giannis Antetokounmpo

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽 — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 13, 2020

La franchise a elle décidé de « suivre son leader » en faisant également don de 100 000 dollars.

As usual, we follow our leader. Everyone at Fiserv Forum is part of our family, so the Bucks organization will match Giannis’ contribution as we all try to get thru this…and we will together! https://t.co/z9ou3i3w5T — Alex Lasry (@AlexanderLasry) March 13, 2020

Blake Griffin a lui fait de même pour le personnel de la Little Caesars Arena de Detroit.