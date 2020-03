Donovan Mitchell serait extrêmement frustré par Rudy Gobert

Quelques heures après les annonces des tests positifs de Rudy Gobert et Donovan Mitchell au coronavirus, Woj rapportait qu’il y avait beaucoup de frustration dans le vestiaire du Jazz, en raison de l’attitude du double défenseur de l’année. Il n’aurait pas été prudent avec ses coéquipiers malgré les consignes, et aurait notamment touché les affaires de ses coéquipiers et ses coéquipiers.

Selon Sports Illustrated Mitchell serait extrêmement frustré par Rudy Gobert, dont il est proche, mais cela pourrait avoir détérioré leur relation. Comme Woj, SI rapporte que le début du retour à la normale, notamment quand les entraînements seront possibles, décidera peut-être de l’avenir du Jazz selon des sources proches du vestiaire. Une brouille entre deux leaders d’une équipe n’aiderait pas alors qu’ils sont les deux joueurs autour desquels le Jazz construit et veut construire pour le futur.

Avant le break le Jazz était plutôt sur une bonne dynamique, 4ème de la conférence Ouest.