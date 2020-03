Coronavirus : Deux joueurs des Lakers positifs

La liste des joueurs et membres NBA positifs au coronavirus s’allonge malheureusement. Selon Shams deux joueurs des Lakers ont été testés positifs. Une partie de l’équipe avait été testée mercredi matin et les Lakers devraient tester le reste de l’effectif au vu des résultats. Pour le moment on ne connait pas les noms des joueurs positifs.

Les joueurs testés avaient déjà été mis en quarantaine. Cela porte le nombre de personnes testées positives en NBA à 13. Pourtant seules 8 équipes ont été testées.

Les Lakers avaient joué les Nets le 11, dont 4 joueurs ont été testés positifs, et juste avant les Clippers et les Bucks. Il est fort possible que les Bucks et les Clippers décident donc d’être testés même si la NBA a conseillé que tout le monde se mette en quarantaine.