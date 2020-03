Potentiel premier choix, Anthony Edwards se présente à la Draft : « Je pense que je devrais être le premier choix »

Le combo guard Anthony Edwards (1m96, 18 ans) de Georgia a décidé de se présenter à la draft. Il l’a annoncé à 247Sports.

« Je veux juste me déclarer pour la draft NBA 2020. » Edwards

Pas une surprise puisque l’arrière réalisait jusque là une excellente saison freshman avec 19.1 points, 5.2 rebonds et 2.8 passes, au point d’être annoncé futur premier choix de la draft par plusieurs mock drafts.

« Je pense que je devrais être le premier choix, aucun doute. C’est la seule place où je devrais être choisi je pense. » Edwards

Edwards a signé avec l’agence Octagon et plus précisément Omar Wilkes, qui représente Trae Young et Cam Reddish.

Il a impressionné par ses qualités de scoreur, mais aussi de créateur, et possède un potentiel très intéressant en défense.

Voilà pour avoir un perçu de ce dont il est capable :