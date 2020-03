Tomas Satoransky : « Pas du tout plaisant de rester ici et de voir les propriétaires essayer de finir la saison pour ne pas perdre trop d’argent »

Dans une interview pour le média tchèque Nova Sport publiée jeudi, Tomas Satoransky a exprimé sa frustration alors que la NBA, qui étudie des solutions pour une éventuelle reprise, a demandé à ses joueurs de ne pas quitter les États-Unis.

« Ce n’est pas du tout plaisant de rester ici et de voir les propriétaires des équipes essayer de finir la saison pour ne pas perdre trop d’argent. Et ce n’est pas très plaisant non plus car avec ma femme et ma fille, nous aimerions partir pour la République Tchèque […] Selon moi, la saison sera annulée, mais ce n’est pas moi qui décide. » Tomas Satoransky