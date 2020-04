Comment Larry Bird aurait préféré joué ses séries de Finales NBA, par Bill Walton

Champion NBA avec les Celtics en 1986 au terme de son unique saison complète à Boston, Bill Walton a côtoyé de près la légende de l’équipe Larry Bird. Entré au Hall of Fame en 1993, l’ancien pivot également titré avec Portland en 1977 a expliqué à Brian Scalabrine dans une interview pour NBC Sports pourquoi le n°33 a été pour lui le meilleur joueur avec qui il ait joué.

Ensuite il y avait aussi le fait que son corps supporte combien il travaillait pour exceller. Parce qu’il avait d’autres gars capables de faire le boulot, mais il était déterminé et avait pris cet engagement de dire : ‘Je vais donner ma vie, je vais donner mon corps aux Boston Celtics. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir et faire le job tous les jours’. » Bill Walton

« Larry ne voulait pas de mi-temps. Larry ne voulait pas temps-morts. Larry ne voulait pas de jours de repos entre les matchs. Il voulait 7 jours de basket sans interruption, et que la première équipe à gagner 4 matchs remporte la série. Attendre ce n’était pas son truc, que cela concerne ses coéquipiers, le coach ou le programme télé. Larry, il était prêt à jouer et à répondre aux attentes. Et son cerveau fonctionnait d’une manière… il avait un grand esprit d’analyse et était capable de déterminer ce qui allait fonctionner, ne pas fonctionner, comment cela allait fonctionner.

Bill Walton explains what made Larry Bird the greatest basketball player he ever played with.

