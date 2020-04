Pas de retour de la NBA avant au moins le mois de mai; Adam Silver : “Nous n’avons pris aucune décision”

Un peu plus de 3 semaines après la suspension de la saison, qui l’était officiellement jusqu’au 11 avril, Adam Silver a fait un nouveau point. Une saison qui quoi qu’il arrive ne démarrera pas avant le mois de mai :

Donc aucune décision, ni même si cela démarrera par la saison régulière ou les playoffs ?

“Honnêtement, nous n’avons pris aucune décision. Dans un monde parfait, nous essayerions de finir la saison régulière, dans une certaine forme, pour ensuite passer aux playoffs. Mais ce que j’ai appris lors des dernières semaines c’est que nous avons trop peu d’informations pour faire ce genre de projections. Je dirais qu’en avançant dans l’été, il y aura un moment où cela commencera à impacter la saison suivante. Il y a quelques semaines nous n’imaginions même pas un potentiel impact sur la prochaine saison. Je ne veux pas que les gens pensent que nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons pour reprendre la saison dans les bonnes circonstances, mais la sécurité des joueurs et la santé de tout le monde dans la famille NBA passent en premier. Nous étudions la possibilité de jouer sans les fans et de ce que cela signifierait, en termes de télévision, puis est-ce que nous continuerions de jouer dans des grandes salles NBA ou dans les centres d’entraînement, est-ce que nous irions dans un seul endroit ? Actuellement nous sommes à l’écoute. Nous avons été contactés par ces juridictions pour savoir quel est notre intérêt et quelles sont leurs capacités. Mais à l’heure actuelle il y a trop d’inconnu.” Silver