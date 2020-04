Ca se précise pour le H-O-R-S-E organisé par la NBA : les premiers noms

Il y a quelques jours Woj rapportait qu’ESPN et la NBA bossaient sur un concept de H-O-R-S-E en vue de le téléviser pour tenter de faire passer le temps aux fans en manque de basket. Ca se précise selon l’insider d’ESPN puisque la NBA et le média auraient quasiment finalisé leur projet.

Désormais reste à savoir qui va participer et on a les premiers noms. Chris Paul, Trae Young et Zach LaVine devraient en être. A noter qu’il y aura aussi des joueuses WNBA.

Sources: The NBA and ESPN plan to televise a HORSE competition is nearing completion and among those expected to participate include Chris Paul, Trae Young and Zach LaVine. Competition will also include a couple of WNBA players and recent NBA alumni.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 8, 2020