Les Lakers vont demander à certains de leurs employés de baisser leur salaire

Les franchises NBA sont à l’arrêt et les pertes vont être énormes. Afin de les limiter, les Los Angeles Lakers vont demander à certains de leurs employés de faire un sacrifice. ESPN rapporte que les propriétaires auraient consulté les conseillers financiers de la franchise, et ils vont demander à certains des membres les mieux payés d’accepter une baisse de salaire de 20%.

S’il va y avoir de grosses pertes, on rappelle que la valeur estimée des Lakers est de 4.4 milliards de dollars selon Forbes, ce qui les place seconds en NBA derrière les Knicks. Des millionnaires et milliardaires sont à la tête de cette dernière puisque la famille Buss en possède 66%, et le reste est contrôlé à auteur de 27% par AEG, et de 5% par Patrick Soon-Shiong.