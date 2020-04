Les Pelicans intéressés par Elijah Bryant ?

Les franchises NBA ne peuvent faire aucun mouvement jusqu’à nouvel ordre mais cela ne les empêche pas de prospecter. Si on en croit Sportando, les New Orleans Pelicans auraient un œil sur l’arrière du Maccabi Tel Aviv Elijah Bryant (24 ans, 1m96).

Non drafté à sa sortie de BYU en 2018, cette saison en 46 matchs toutes compétitions confondues, dont l’Euroleague, il affiche 9 points, 3.5 rebonds et 2.1 passes à 46% dont 36% de loin. Il a été vu aussi à la Summer League de Las Vegas où il avait été bon pour les Bucks avec 14.2 points à 53% et 3.2 passes mais pas suffisant pour être invité à un training camp.

On peut penser que les Pelicans sont intéressés pour une invitation au training camp en vue de la saison prochaine.

