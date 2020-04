Devin Booker sera davantage utilisé à la mène

Malgré un meilleur bilan que la saison passée en termes de pourcentage de victoires, les Suns sont encore loin des playoffs, actuellement 13e à l’Ouest. Pour améliorer l’équipe, Monty Williams envisagerait de faire jouer davantage Devin Booker à la mène.

“Un truc que je voudrais tester, c’est de mettre Devin dans un rôle de meneur de jeu un peu plus que ce que je l’ai fait l’année dernière. Il est à un stade de sa carrière où il fait toujours le geste juste. Mon idée serait de lui mettre la balle dans les mains environ 10-12 minutes par match, peut être plus, et voir quelle incidence ça a sur l’équipe.” Monty Williams