Steve Kerr : “Michael Jordan a donné l’impression que ce qui était difficile était en fait facile”

“Je pense que ça ne montre pas à quel point c’était dur. Tout le monde sait à quel point Mike était fort. Il a gagné six Finals sans en perdre une, donc on assume facilement que c’était simple. Mais non. Ce n’était facile ni pour lui ni pour nous. Il a donné l’impression que ce qui était difficile était en fait facile parce qu’il était vraiment dominant. Mais il devait trouver des ressources de plus en plus profondément au fond de lui pour faire en sorte que ce soit possible. C’était incroyable de faire partie de ça, et c’est cool de pouvoir regarder en arrière avec ce docu. De me dire que je faisais partie de cette équipe, c’est incroyable.” Steve Kerr.