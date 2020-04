The Last Dance : Michael Jordan va reverser l’intégralité de ses revenus à des œuvres de charité

Sans surprise, les deux premiers épisodes de The Last Dance, ont cartonné sur ESPN avec des records d’audience. On ne connait pas encore les chiffres de Netflix, mais nul doute qu’ils seront également excellents. La suspension de tous les sports multiplie l’engouement pour ce documentaire exceptionnel, qui devrait générer d’énormes profits.

Michael Jordan va forcément en toucher une partie mais ils n’iront pas sur son compte en banque selon Forbes. On parle de millions de dollars (3 à 4 au moins selon Forbes) et ils iront tous, jusqu’au dernier centime, à des œuvres de charité. Parmi elles il y aura Friends of the Children, une organisation à but non lucratif, afin de soutenir son expansion à l’échelle nationale et son travail effectué à Chicago et Charlotte.