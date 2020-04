Shaquille O’Neal pleure toujours son ami Kobe Bryant : “Je ne regarderai pas la cérémonie du Hall of Fame cette année”

Depuis quelques mois, Shaquille O’Neal a souvent expliqué à quel point la perte de son ami et ancien coéquipier Kobe Bryant avait été difficile à supporter, lui qui a aussi perdu sa sœur il y a peu. Dans le podcast “Sports Like a Boss“, le Shaq a avoué que son plus grand regret était de ne pas avoir maintenu le lien avec le Black Mamba.

“M’en rappeler me met dans un mode “J’aurai aimé…”. Nous nous respections. Nous sommes amis. Vous n’appelez pas vos amis tous les jours, mais j’aurais aimé qu’on se parle davantage. J’aurais aimé lui avoir dit “Hey, comment tu vas ?”. J’aurais aimé lui dire “Le Hall of Fame arrive, tu seras sur cette liste.” Shaquille O’Neal

Le MVP 2000 a même déclaré qu’il serait trop difficile pour lui de regarder la cérémonie du Hall of Fame, qui intronisera notamment Kevin Garnett, Tim Duncan et bien sûr Kobe.

“Je ne regarderai même pas la cérémonie du Hall of Fame cette année. Je ne veux pas voir de photos ou de vidéos de lui. Je ne veux pas. Félicitation à Tim Ducan, Kevin Garnett et tous les autres, mais écoutez, je n’aurai jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait se produire un jour.” Shaquille O’Neal

Via Lakers Nation