L’ancien agent de Michael Jordan se lâche sur un Scottie Pippen “jaloux de Michael” et “pas grand compétiteur”

Nous sommes tous curieux de savoir ce qu’aurait été la carrière de Michael Jordan dans la NBA actuelle. Plus de points ? Plus de titres ? Beaucoup pensent qu’il serait tout aussi dominant, si ce n’est encore plus. C’est le cas de son ancien agent David Falk.

“Avec zéro défense et pas de hand checking [contact avec les mains ou l’avant-bras sur l’attaquant ndlr], je pense que si Jordan jouait aujourd’hui dans son prime, avec les règles en vigueur, il aurait des moyennes entre 50 et 60 points. Je pense qu’il shooterait à 75%. Si vous ne pouvez pas utiliser le hand checking, il serait inarrêtable. Maintenant que je regarde le documentaire, je me rends compte que, sauf si vous êtes aveugle, il est impossible de penser qu’un autre joueur ait déjà atteint son niveau de jeu dans cette ligue.” David Falk

Un niveau de défense relativement faible que Falk met en avant pour placer MJ au-dessus de ses concurrents pour le titre de GOAT, dont LeBron James.

“Personnellement, j’espère, mais je suis sûr que ça n’arrivera pas, que le documentaire se terminera en parlant de la comparaison avec LeBron James. C’est une ligue différente. Si vous ne voyiez pas ça, peut-être que le docteur du coin peut vous aider.” David Falk

Volontairement provoquant, l’ancien n’agent n’a pas non plus hésité à égratigner Scottie Pippen une fois lancé. Il lui reproche notamment d’avoir été jaloux de Michael Jordan et ne pas être un si grand compétiteur. Découpage en règle.

“Pippen avait un certain niveau de jalousie envers Michael. Il a dit à plusieurs reprises qu’il pensait que LeBron était un meilleur joueur. Si vous êtes Scottie Pippen, et que Michael Jordan a bâti votre carrière, littéralement bâtit votre carrière, même si vous le pensez, gardez-le pour vous. Son problème, comme le montre le documentaire à plusieurs reprises, c’est qu’il n’était pas un grand compétiteur. L’histoire de la migraine ; vous pensez que Michael aurait fait ça à moins qu’il ait la jambe amputée ?” David Falk

Apparemment, la sortie de The Last Dance permet aussi de régler quelques comptes.

Via Yahoo Sports