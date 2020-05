B.J. Armstrong : « Derrick Rose n’a jamais voulu être transféré de Chicago »

Le 22 juin 2016, Derrick Rose a été transféré,avec Justin Holiday et un second tour de draft 2017, aux Knicks, en échange de Jose Calderon, Jerian Grant et Robin Lopez. Quatre ans après sa première opération du genou et au sortir d’une saison de 66 rencontres (une fracture au visage l’avait privé du début de saison) et 16.4 points, 3.4 rebonds et 4.7 passes par match. Mais pas de qualification pour les playoffs pour la première fois en 7 ans à l’époque (2015-16).

« Il n’a jamais voulu être transféré de Chicago. Il aime la ville de Chicago. Ce sera toujours la maison pour lui. Je sais combien il voulait gagner à Chicago. Il est Chicago. » B.J. Armstrong, son agent

En avril 2019, un documentaire avait révélé des images du MVP en pleurs au moment d’apprendre qu’il était envoyé aux Knicks.