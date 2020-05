Horace Grant réagit aux accusations de Michael Jordan : “C’est un pur mensonge et il le sait”

En 1992 quand le journaliste Sam Smith a sorti son livre “Jordan Rules” cela a engendré un véritable tremblement de terre, car il y dépeignait, détails à l’appui, un Michael Jordan qu’à l’époque on ne connaissait pas vraiment sous ce visage. Un Jordan d’une dureté extrême avec ses coéquipiers. Des détails donnés par des membres du vestiaire et comme évoqué dans The Last Dance, Horace Grant était soupçonné d’avoir balancé, notamment par Michael Jordan. Ce dernier déclare même : “C’était Horace”

Dans Pardon My Take Grant a réagi

“C’est totalement faux. C’est un pur mensonge. Dans le livre Sam Smith m’a cité, il a aussi cité Bill Cartwright, John Paxson, et d’autres joueurs. Ce qu’il a cité c’est ce que nous avons dit. Que MJ dise que j’étais la source de ce livre, c’est un mensonge. C’est un pur mensonge. Et il le sait. Je ne sais pas d’où ça sort que j’étais la source de ce livre, mais c’est un mensonge.

Et il a confié que la relation avec MJ n’a pas forcément changé à la sortie du livre, car elle n’était pas la meilleure même avant.

“Michael et moi n’avions pas vraiment une super relation. Nous nous respections en tant que coéquipiers du fait que nous avions un seul objectif, et cet objectif était de gagner un titre. Nous ne traînions pas beaucoup ensemble en dehors des parquets. Il avait ses amis, j’avais les miens. La seule personne avec qui je sortais c’était Scottie. Nous étions tout le temps ensemble. Quant à un changement dans notre relation, pas vraiment, nous n’avons pas du tout été proche durant cette époque.” Grant

Après 3 titres avec les Bulls, Horace Grant a rejoint le Magic en 1994.