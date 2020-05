Patrick Ewing sur le tacle de Charles Oakley : “Tout le monde a le droit d’avoir son opinion”

Dans une interview accordée au NY Post, Charles Oakley n’a pas été tendre avec son ancien coéquipier Patrick Ewing au sujet de la défaite des Knicks face aux Bulls lors des finales de conférence 1993.

“À la fin du match, Patrick subissait des prises à deux. Il shootait des fadeaways alors qu’il était pris par deux joueurs et ça a pénalisé l’équipe. Ce que je dis toujours à Michael c’est ‘Ce n’est pas comme si tu nous avais battus de 20 points.’ La plupart des matchs se sont joués à deux, trois possessions. Ils rentraient leurs tirs, pas nous. Le meilleur joueur a gagné. Michael était incontestablement un meilleur joueur que Patrick. Les Bulls avaient Michael et nous avions Patrick. C’est comme voir Beyoncé et voir quelqu’un essayer de ressembler à Beyoncé. Si Beyoncé est en ville, tout le monde va la voir. Si Michael et Patrick sont en ville, tout le monde va voir Michael. Nous avons essayé de les arrêter, mais nous n’avons pas réussi.” Charles Oakley