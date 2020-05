Kevin Huerter : “Je veux gagner, j’en ai marre de perdre”

Auteur d’une saison rookie prometteuse, Kevin Huerter a été ralenti dans sa progression par des blessures, mais au moment de l’interruption il était sur une bonne série avec 14 points par match sur les 18 dernières sorties. Il fait encore preuve d’irrégularité et malgré des qualités certaines au shoot, il y a beaucoup de domaines où il doit progresser, notamment près du cercle, puisqu’il drive peu, et affiche un faiblard 57% près du cercle (dans le dernier quart des ailiers NBA). Il a également montré qu’il est capable de créer du jeu et de trouver la bonne passe, ce qui en fait un bon complément aux côtés de Trae Young, dont les Hawks veulent un peu enlever la balle des mains.

“Il y a eu beaucoup de changements dans notre attaque, j’essaie encore de trouver comment m’intégrer là-dedans. Mon rôle dans cette équipe a changé trois ou quatre fois cette année, j’aime ça parce que ça montre qu’ils me font confiance pour faire beaucoup de choses différentes, et que je ne suis pas cantonné à un rôle. Il y a beaucoup de choses positives à ressortir de cette année, j’ai beaucoup appris sur moi-même. Quand je suis arrivé en NBA, j’essayais juste de comprendre comment j’allais y rester. J’ai compris ce qui marchait pour moi, comment être un pro. Je pense qu’on est excité d’aller de l’avant dans cette équipe. Nous avons une direction claire, un bon groupe de gars, et on essaie de gagner. Si on n’y arrive pas, alors tout le monde pourrait être échangé. Mais je ne pense pas que c’est une de ces situations où on ne sait pas qui sera là dans deux ans.” Kevin Huerter.

Le truc, c’est qu’il vient de loin puisque ses dirigeants pensaient d’abord l’envoyer en G-League après sa draft en 19e position il y a deux ans. Quelques mois plus tard, il avait déjà pris la place de Kent Bazemore dans le cinq majeur, et il a été nommé dans la All-Rookie second team, avec des moyennes de 9,7 points, 3,3 rebonds et 2,9 passes décisives par rencontre.

“Il y a eu beaucoup de hauts et de bas pendant ces deux saisons, mais si on m’avait dit il y a deux ans que je serais dans cette position, voire même encore en NBA, j’aurai signé tout de suite.” Kevin Huerter.

Reste encore à comprendre comment gagner des matchs, puisque les Hawks n’ont pas affiché beaucoup de victoires depuis l’arrivée de Huerter dans la ligue.

“Je veux gagner, j’en ai marre de perdre. Depuis ma deuxième saison à Maryland, nous n’avons pas réussi une très bonne saison collectivement, et il y a eu ces deux années ici. Je veux gagner à Atlanta, je peux prouver à tout le monde que ce qu’on fait ici marche. Il faut que l’on passe cette marche. Croyez-moi, je comprends les fans d’Atlanta qui se demandent quand on va gagner. J’adore le sport, je suis un fan des Giants de New York (au football américain ndlr) depuis que je suis petit, il a fallu être patient avec eux. C’est compliqué de voir ton équipe de cœur racler les bas-fonds, pour être honnête, de l’Est. C’est compliqué pour nous aussi d’aller travailler chaque jour et de ne pas avoir les résultats voulus. Je peux vous dire que la NBA est beaucoup plus facile quand on n’est pas rookie. On en avait trois qui jouaient beaucoup cette saison, j’ai envie de dire aux fans d’être patient, qu’on va beaucoup travailler. Nous avons plein de gars talentueux dans le roster, plein de gars qui veulent gagner et qui ont gagné dans leur vie. Je pense que les joueurs qu’on a sont complémentaires. Nous n’avons pas encore vu ce que ça donne avec Clint, mais nous avons un 5 small ball avec des gars talentueux. Trae Young a été All-Star, je suis confiant sur mon potentiel, John Collins est à la limite d’être All-Star, Cam Reddish et De’Andre Hunter ont réussi à faire de gros matchs. Nous sommes jeunes, et on est formé à Atlanta. On peut rester ensemble encore longtemps. On est tous différents et je pense vraiment qu’on est complémentaire. Trae est un bon scoreur, je pense être un facilitateur qui rentre des tirs et espace le terrain, Cam peut tout faire des deux côtés du terrain, De’Andre est un grand ailier qui peut défendre sur des quatre en défenses, John peut tirer, prendre des rebonds… Tout faire en fait. Je pense que nos pièces sont complémentaires et si on peut progresser, on s’en sortira. Offensivement, on va finir par trouver des solutions. À mon avis, on peut être une des meilleures équipes en attaque de la ligue. On doit réussir à être au niveau en défense, et avoir des gars qui vont être plus grands et plus forts. On doit se rendre compte qu’on doit défendre pour gagner.” Kevin Huerter.

Pour l’arrière, Atlanta est maintenant prête à réellement jouer les playoffs.

“On entre dans notre troisième année (lui et Young, John Collins va lui commencer sa quatrième ndlr), la jeunesse n’est plus une excuse. Nous sommes encore jeunes, mais on sait beaucoup de choses quand on arrive en troisième année. Des équipes ont réussi à gagner avec le niveau d’expérience qu’on aura la saison prochaine. Bien sûr, il y a encore plein de choses qu’on ne sait pas. On ne sait pas à quoi ressemble une série de playoffs par exemple, donc je ne peux pas vous dire si on est prêt à en remporter trois et à arriver en Finals. Mais je peux vous dire que je suis prêt à commencer à gagner. Je pense savoir ce que ça demande dans cette ligue. On doit trouver des solutions collectivement pour le faire.” Kevin Huerter.

Huerter tourne en carrière à 10,8 points, 3,6 rebonds et 3,3 passes décisives.

