ESPN dévoile les audiences de The Last Dance, qui continue de battre des records

Semaine après semaine, The Last Dance continue de cartonner au niveau des audiences. Sur les 8 premiers épisodes, 5.6 millions de personnes ont suivi, en moyenne, les exploits de Michael Jordan et des Bulls.

Les épisodes 7 et 8, diffusés dimanche aux États-Unis, ont été vus par 5.1 millions de téléspectateurs, 5.3 millions devant l’épisode 7 et 4.9 devant le suivant. Ces chiffres comptabilisent les audiences d’ESPN et ESPN2 et ne tiennent pas compte de la vidéo à la demande.

Pour l’instant, seuls les résultats “globaux” des six premiers épisodes ont été divulgués, et on dénombre 12.2 millions de téléspectateurs en moyenne en y ajoutant les chiffres de la VOD.

Episode Audience Episode 1 13,748,000 Épisode 2 13,891,000 Épisode 3 12,646,000 Épisode 4 13,189,000 Épisode 5 10,255,000 Épisode 6 9,378,000

Au niveau des parts de marché, la ville de Chicago est bien évidemment toujours en tête (11,6%), suivie de Greensboro (5.7%), Raleigh-Durham (4.6%), deux villes de Caroline du Nord.

Même chose sur les réseaux sociaux, où les vidéos tirés des épisodes ont été vu 6.8 millions de fois.

Via ESPN