Le syndicat des joueurs lance un grand sondage auprès des joueurs pour savoir s’ils veulent reprendre la saison

Adam Silver a confié aux joueurs vendredi qu’il n’y aurait pas de décision prise sur une éventuelle reprise de la saison avant le mois de juin, et il y a de plus en plus de pessimisme. De plus, la reprise de la saison ne fait pas l’unanimité chez les joueurs, mais difficile d’avoir une idée de la part de ceux qui veulent reprendre et ceux qui ne le veulent pas.

De ce fait, le syndicat des joueurs a décidé de lancer un grand sondage selon Woj. Les représentants régionaux ont commencé à sonder via texto les joueurs (plus de 400) en leur posant une question simple à laquelle ils doivent répondre oui ou non : “voulez-vous rejouer cette saison ?”

A noter que les réponses seront anonymes, et cela va permettre au syndicat d’avoir une tendance sur la position de ses joueurs. Rappelons que le syndicat aura son mot à dire en cas de reprise.

National Basketball Players Association regional representatives started texting NBA players today with a 'yes or no' question it says will be kept confidential: Do you want to try and play again this season? The union's trying to gauge broader sentiment of its 400-plus players.

