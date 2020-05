Quel est le joueur NBA le plus sous-estimé ? La réponse de Jayson Tatum

Non sélectionné pour le All-Star Game NBA, Bradley Beal l’a bien sûr eu mauvaise, mais il n’a pas voulu faire de polémique et s’est contenté d’être content que les joueurs aient voté pour lui. Il a en effet le soutien de beaucoup, à commencer par Jayson Tatum. L’ailier des Celtics pense que le second meilleur marqueur de la saison est le joueur le plus sous-estimé de NBA

“Je suis peut-être biaisé, mais je pense que Bradley Beal est un des joueurs les plus sous-estimés de NBA. Il tournait à 31 points cette saison et il n’a pas fait le All-Star. Probablement que s’il était dans un plus gros marché, il serait plus souvent sur ESPN. Je ne sais pas quelle est la raison, mais les vrais fans de basket savent à quel point il est bon. Je pense qu’il devrait y avoir plus d’attention sur lui, car c’est un tueur.” Tatum

Cette saison Beal affiche 30.5 points à 45.5% dont 35.3% à 3-pts, 4.2 rebonds, 6.1 passes et 1.2 interception, mais il paye les résultats collectifs, car si les Wizards sont 9èmes à l’Est, leur bilan n’est pas reluisant avec 24 victoires pour 40 défaites.

