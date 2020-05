Mac McClung retire son nom de la draft et quitte Georgetown

Le 29 mars le spectaculaire sophomore de Georgetown, Mac McClung, décidait de se présenter à la draft et aujourd’hui il annonce à ESPN qu’il a décidé de retirer son nom, ce qui n’est pas une grande surprise puisqu’il voulait surtout tester sa cote et on s’attendait à ce qu’il revienne à Georgetown. Cependant, il a aussi décidé de demander un transfert, et il va devenir le joueur le plus désiré de tout le pays.

“Plusieurs événements m’ont fait me dire que je n’avais pas d’autre choix que d’effectuer un transfert de Georgetown. Je voulais vraiment rester, mais des choses durant ma carrière m’ont fait réaliser que je ne pouvais pas. Je cherche un endroit que je peux appeler ma maison. Un endroit où je peux être membre d’une famille et aider l’équipe à gagner.” McClung

Il va demander un waiver afin de pouvoir jouer dès la saison prochaine. Cette saison il a tourné à 15.7 points, 2.4 passes et 1.4 interception en 27 minutes avant de se blesser au pied fin janvier.