5000 ? 8000 personnes maximum dans les salles NBA la saison prochaine ?

Si la saison NBA reprend, une chose est certaine, ce sera sans public. Mais on commence à se poser aussi de plus en plus la question concernant la saison prochaine. Adam Silver confiait notamment vendredi dernier aux joueurs lors d’une conférence téléphonique que les salles n’accueilleraient sans doute pas de public tant qu’il n’y a pas de vaccin.

Difficile de dire s’il y aura un vaccin, mais s’il y en a un il faudra sans doute plusieurs mois avant qu’il puisse être utilisé, car les protocoles avant la mise en circulation sont longs. De ce fait, la NBA réfléchirait déjà à une alternative, évoquée par Silver avec les joueurs.

“Il pourrait y avoir un moment où nous pourrons faire revenir une partie de nos fans dans les salles, où ils prendraient place un siège sur deux ou un siège sur trois. S’il n’y a pas rapidement un vaccin, est-ce que nous pouvons faire des choses dans nos salles où nous n’aurions peut-être pas 19 000 spectateurs, mais peut-être 5 000 ? Peut-être que nous pouvons monter à 8 000 ? Peut-être qu’il y a des protocoles qui permettraient ça ?” Silver

Selon Woj, mardi lors de la conférence téléphonique du Board of Governors (propriétaires), la NBA et les propriétaires auraient évoqué ce souci du retour des fans dans les salles la saison prochaine. La ligué étudie de près comment accueillir du public, même si ce n’est qu’à 15 ou 20% de la capacité des salles. Une équipe aurait même investi dans la recherche pour voir comment limiter au maximum les risques, c’est-à-dire en limitant le nombre de fans (notamment les plus âgés, plus à risques), mais aussi en obligeant le port du masque.