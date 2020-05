Ben Simmons : “Matisse Thybulle sait qu’il est un des meilleurs défenseurs de NBA”

Décevants cette saison, avec 39 victoires et 26 défaites, ce qui leur vaut une sixième place de la conférence Est, les Sixers manquent de spacing, ce qui leur coute cher en attaque. Mais ils sont très performants de l’autre côté du terrain. Si Joel Embiid ou encore Ben Simmons sont évidemment très impactants en défense, l’arrivée du rookie Matisse Thybulle, drafté en 20ème position cet été, a aussi fait du bien tant le garçon de 23 ans est fort en défense.

“Matisse Thybulle a été très bon cette saison. Il veut apprendre. On dit que tout le monde se prend le rookie wall, mais je n’ai pas remarqué ça chez lui. Je pense qu’il a été très solide toute la saison. Il a beaucoup progressé, et sa confiance a suivi le même chemin. En défense particulièrement. Il sait qu’il est un des meilleurs défenseurs de la ligue.” Ben Simmons.

Certaines voix ont expliqué que si les Sixers n’avaient pas réussi une belle saison, c’était en partie à cause du manque de leadership de leurs deux piliers. Mais Simmons estime qu’il faut juste leur laisser du temps, et que lui-même progresse dans cet aspect du jeu.

“Je pense que ça vient avec le temps. C’est compliqué d’arriver en NBA en étant déjà un leader. Il faut apprendre, comprendre les ficelles qu’il faut utiliser pour emmener une équipe où on le veut. Il faut réussir à mettre tout le monde sur la même longueur d’onde. J’ai beaucoup progressé en leadership parce que j’ai joué avec des joueurs différents, et dans des situations différentes.” Ben Simmons.

Le meneur est également impatient de reprendre.

“Jouer devant les fans, c’est ce qui me manque le plus. C’est vraiment fun d’avoir le soutien des fans.” Ben Simmons.

Mauvaise nouvelle pour lui, si jamais la saison redémarre, ce sera sans les fans…

