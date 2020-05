Paul Pierce : « Quand il arrivait que je me retrouve en défense sur Allen Iverson, j’étais mort de peur »

Il y a 15 ans et 1 jour, Allen Iverson devenait le plus petit – uniquement par la taille, rassurez-vous – MVP de l’histoire. Dans son émission The Jump, Rachel Nichols a demandé à Paul Pierce, drafté 2 ans après lui, à quoi ressemblait la compétition contre The Answer.

« Je n’avais pas de matchup direct avec lui mais je ne vais pas te mentir Rachel, quand il arrivait que je me retrouve en défense sur lui après un switch, j’étais mort de peur ! Je pouvais défendre, mais je savais que mes pieds ne suivraient pas ceux d’Allen Iverson, donc j’essayais juste de l’orienter le plus possible ligne de fond. Parce que tous les soirs quand tu regardais SportsCenter tu le voyais crosser quelqu’un, et je ne voulais pas me retrouver là-dessus. » Paul Pierce