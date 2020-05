Spencer Dinwiddie va laisser les fans décider de l’équipe où il signera (à une condition)

Prolongé pour 34 millions de dollars sur 3 ans en décembre 2018 par les Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie voulait ouvrir son contrat à des investisseurs. Il avait ainsi créé sa propre entreprise avec l’objectif de titriser son contrat sous la forme de jetons de cryptomonnaie à des investisseurs. La NBA l’a stoppé dans sa tentative puisque l’accord collectif indique « qu’aucun joueur ne doit céder ou transférer à une tierce partie son droit de recevoir une indemnité de la part de l’équipe avec laquelle il est sous contrat ». Mais il n’abandonne pas, et il a plus d’un tour dans son sac.

Sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu’il lançait une cagnotte avec l’objectif d’atteindre 2625.8 bitcoins (environ 25 millions de dollars) en un mois. Si l’objectif est atteint, il laissera les fans choisir sa nouvelle destination où il s’engage à signer pour une saison au minimum…

“Je crée simplement cette cagnotte GoFundMe comme le témoignage de mon engagement suite à mon précédent tweet. A l’heure actuelle 24 632 630 dollars c’est équivalent à 2625.8 Bitcoins. Si nous atteignons l’objectif alors je laisserai les fans décider de ma prochaine équipe et je signerai un contrat d’un an dans cette équipe. Si nous n’atteignons pas cet objectif, alors je donnerai 100% de l’argent de cette campagne à des oeuvres de charité. Vous pouvez donner ce que vous voulez, éclatons-nous !” Dinwiddie

Bon on ne va pas se le cacher, il est très très peu probable que la cagnotte soit atteinte et la NBA va sans aucun doute mettre son nez là-dedans et pas certain que ça lui plaise…

Can’t wait to see where I play next. Dinwiddie x BTC x NBA https://t.co/JwqWXP5zT9 — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) May 16, 2020