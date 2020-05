Draymond Green : « Je suis le leader vocal, mais le leader de notre équipe c’est Steph; Avec lui ce n’est jamais ‘moi moi moi’ »

Souvent décrit comme « le cœur et l’âme » des Warriors de par son engagement et son énergie sur et en dehors du terrain, Draymond Green reste bien conscient que le premier leader de l’équipe reste le double MVP Stephen Curry.

« Quand on parle de qui est le leader de notre équipe, je suis le leader vocal ce n’est pas une surprise, mais le leader de notre équipe c’est Steph. Il est extrêmement altruiste. Oui évidemment, il va shooter. Mais il s’inquiète toujours des autres, avec lui ce n’est jamais ‘moi, moi moi’. Quand ton leader est comme ça, derrière tout le monde doit suivre. Non seulement cela a façonné notre équipe, mais cela a façonné la franchise toute entière. » Draymond Green

Le respect et l’entente mutuel entre les deux joueurs (et même trois avec Klay Thompson) fait sans aucun doute partie des raisons du succès des “Dubs”, qui tenteront la saison prochaine de retrouver les sommets après une année passée à se remettre du départ de Kevin Durant et de l’absence de Curry.