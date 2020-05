La NBA travaillerait sur un plan en plusieurs phases pour la reprise de la saison

De nouvelles informations concernant une éventuelle reprise de la saison, qui se précise de plus en plus, même s’il va falloir encore patienter avant d’en avoir la certitude. Selon Shams, la NBA travaillerait sur un plan en plusieurs phases et les protocoles associés pour assurer la santé et la sécurité des joueurs et de toutes les personnes impliquées dans la reprise.

Actuellement ce plan ressemblerait à ça :

Les training camps se feraient dans chaque ville, au moins de juillet.

Ensuite les équipes rejoindraient la bulle à Disney’s ESPN Wide World of Sports Complex d’Orlando. Elles y effectueraient la fin de leur camp et des scrimmages (matchs d’entraînement).

Fin juillet/début août, reprise des matchs.

Rappelons que vendredi les propriétaires et la NBA auront feront une visioconférence et pourraient discuter de ce plan, tout comme les formats de compétition, actuellement nombreux à l’étude.