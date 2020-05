Clyde Drexler : « Je ne prenais pas 35 shoots et 20 lancers-francs par match, donc je n’allais pas marquer 40 points par match »

« Clyde était une menace, je ne dis pas qu’il n’était pas une menace, mais le fait qu’on me compare à lui, ça m’a offusqué », ce sont les mots de Michael Jordan dans The Last Dance à propos de son affrontement avec Clyde Drexler en Finales NBA 1992. L’ancien Blazer y a réagi dans une interview radio (SportsTalk 790) :

« C’est le documentaire de Michael donc évidemment ça va être de son point de vue à lui. Chacun a le droit d’avoir sa propre opinion. Très souvent les gars d’équipes différentes ne s’aimaient pas, mais en prenant de l’âge, tu dépasses tout ça et tu montres de l’amour et du respect pour les gens avec qui et contre qui tu as joué. » Clyde Drexler

Lors de ces Finales, Jordan a tourné à 35.8 points (52.6%), 4.8 rebonds et 6.5 passes par match, Drexler à 24.8 points (40.7%), 7.8 rebonds et 5.3 passes par match. Chicago a remporté la série 4-2.

« C’est un jeu d’équipe, ce n’est pas un seul gars. Tu peux finir à 50 points et 40 rebonds mais si tu perds, est-ce que tu es moins un joueur que n’importe qui d’autre dans l’équipe ? Non, c’est un jeu d’équipe. Donc je déteste quand les gens font comme si c’était une compétition individuelle. Je ne prenais pas 35 shoots et 20 lancers-francs par match, donc je n’allais pas marquer 40 points par match. » Clyde Drexler

Privé de bague en 92, Drexler avait remporté le titre avec Houston en 1995.

