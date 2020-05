Une baisse de niveau collectif en NBA ? Chris Mullin : “A l’époque il n’y avait pas autant de mouvements chez les joueurs stars”

Invité de Mike Tirico dans Lunch Talk Live, le journaliste a lancé Chris Mullin sur le sujet du niveau collectif en NBA, mettant en avant que dans les années 90 il y avait beaucoup d’équipes très fortes collectivement, les Sonics, les Pacers, le Jazz, et même les Warriors de Mullin. Il pense même qu’elles étaient meilleures.

“Le facteur clé, c’est la free agency. A l’époque il n’y avait pas autant de mouvements chez les joueurs stars. Tu construisais tes équipes autour de ces gars, tu les entourais de vétérans afin de pouvoir passer les obstacles et le noyau restait le même, ce qui aidait au niveau de l’alchimie, du travail d’équipe. La plupart des coachs restaient avec ces gars. Puis l’autre truc, c’est que le jeu était bien plus physique. Maintenant, j’aime regarde le jeu actuel, mais cela ne ralentit pas en playoffs. Si vous regardez The Last Dance, les Bulls remportaient beaucoup de leurs matchs de playoffs avec des scores dans les 80 points. Ils gagnaient grâce à leur défense et parce que Scottie Pippen et Michael Jordan étaient dominants défensivement. Mais si vous préférez les matchs avec des gros scores, il y avait aussi du mouvement en attaque, de la circulation du ballon, et c’était magnifique à voir, donc il y avait les deux aspects.” Mullin