George Karl revient sur le jour où DeMarcus Cousins a pété les plombs et s’en est pris à lui : “Allez vous faire foutre coach”

Le passage de George Karl à Sacramento entre 2014 et 2016 n’est pas resté dans les mémoires, ni pour lui, ni pour la franchise qui n’a pas réussi à accrocher les playoffs malgré un DeMarcus Cousins à son meilleur niveau. Une relation qui n’a d’ailleurs jamais été au beau fixe entre les deux hommes, le coach ayant essayé d’échanger son franchise player. A l’époque il déclarait

Ayant évidemment appris la nouvelle, DeMarcus Cousins avait réagi sur Twitter avec ces trois petits émojis :

De retour après l’été, des tensions étaient évidemment présentes entre le coach et sa star. Le départ catastrophique des Kings (1V- 8D) cette année-là n’a rien arrangé. Jusqu’à ce que Cousins pète les plombs dans le vestiaire après une défaite contre les Spurs, comme le raconte Vance Walberg, l’ancien assistant de Karl.

S’attendant à une sanction pour Cousins de la part de la franchise, le coaching staff a été surpris lorsque l’organisation s’est rangée derrière sa superstar, tournant le dos à George Karl et ses assistants.

“DeMarcus et moi avons eu une confrontation après le match et nous nous sommes vus le matin suivant. Nous avons eu une très longue discussion à propos de transformer ça à notre avantage. Nous devions suspendre DeMarcus pour deux, trois matchs, et peut être qu’il se rendrait compte qu’il nous pouvait pas être le patron. Nous y sommes allés et nous avons bataillé pour le faire suspendre. Il savait qu’il pouvait séparer la franchise du coach. Malheureusement, s’il le savait, les autres joueurs le savaient aussi.” George Karl

“Comment pouvez-vous avoir le contrôle du vestiaire lorsque vous avez un joueur qui peut dire et faire tout ce qu’il veut ?” Vance Walberg