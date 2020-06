Très ému, Gregg Popovich délivre un message fort

Pointés du doigt parce qu’ils étaient la dernière franchise à ne pas avoir réagi au meurtre de George Floyd, les Spurs ont pris leur temps pour sortir une série de témoignages très forts #SpursVoices. Aujourd’hui c’est Gregg Popovich qui se confie.

“D’une manière étrange et contre-intuitive, le meilleur moment d’enseignement de cette récente tragédie, je pense, a été l’expression du visage de l’officier de police. Les Blancs ont pu voir comment, avec nonchalance, décontraction, dans une sorte de routine quotidienne, il a mis simplement sa main gauche dans la poche, tortillant son genou comme pour donner une sorte de leçon, comme si dans son esprit c’était son droit et son devoir de le faire. Je ne sais pas (il marque une longue pause, au bord des larmes)… Je pense qu’en tant que Blanc, je suis embarrassé de savoir que cela peut arriver. De pouvoir voir un tel lynchage. Nous avons tous vu les livres, où vous voyez des personnes noires pendues aux arbres. Et vous êtes stupéfait, mais on vient de nouveau de voir ça. Je n’aurais jamais pensé voir ça, de mes propres yeux, en direct.” Popovich

Pour Popovich, 71 ans, il est temps d’agir, peu importe les conséquences.

“Il est important que nous, Blancs, car je pense que rien ne se fera par magie, agissions. Les Noirs portent ce fardeau depuis 400 ans. La seule raison pour laquelle cette nation a fait ces progrès, c’est en raison de la persévérance, de la patience et des efforts des Noirs. L’histoire de notre nation, depuis le tout début, est à de nombreux égards un mensonge et nous continuons, encore à ce jour, de faire passer ce mensonge pour la vérité, de sorte que cela ne soit plus un mensonge. Et ces droits et privilèges sont accordés aux personnes de couleur, tout comme à qui en jouissons. Il faut donc que ce soit nous, à mon avis, qui disions la vérité au pouvoir, et qui l’affichions, quelles qu’en soient les conséquences. Nous devons parler. Nous ne devons rien laisser passer. Pour moi, c’est comme pour les armes. Que va-t-il falloir pour que ça change ? Que quelques Noirs de plus se retrouvent un genou sur le cou ? Je ne pense pas, je ne pense pas que ça changera les choses. Combien faut-il de nouveaux Sandy Hook (référence à une tuerie dans une école élémentaire) ? C’est facile pour les gens de laissez-passer quand cela ne les concerne pas. C’est comme dans le quartier où vous savez qu’il y a un carrefour dangereux, et vous savez que quelque chose va se produire un jour, et personne ne fait rien. Et puis un gamin est tué et un panneau-stop est installé. Sans rentrer trop dans la politique, nous avons beaucoup de panneaux-stops qui doivent être érigés, et rapidement, parce que notre pays est en difficulté. Et la principale raison est raciale.” Popovich