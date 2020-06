Mike D’Antoni sur James Harden : “La pire chose que vous puissiez lui faire c’est de le priver de basket”

Si pour certains il a sans doute été compliqué de maintenir une excellente forme physique durant le confinement et la suspension de la saison, pour certaines stars NBA ça a peut-être été bénéfique. C’est le cas de Nikola Jokic, qui arborerait fièrement quelques abdos, mais aussi James Harden, qui est apparu très aminci sur certaines photos. Le Rocket s’est entraîné chez lui puis à Tempe Butte (une butte d’origine volcanique située sur le campus d’Arizona State et souvent appelé ‘la montagne’ par les étudiants) en compagnie de son ami et ex-coéquipier à l’université Christian Polk et de Justin Allen, préparateur physique basé à Houston. Selon son coach Mike D’Antoni, il est prêt pour la reprise !

“Je sais des discussions que j’ai eues, que James est prêt. Mais il l’est toujours. Il aime jouer. La pire chose que vous puissiez lui faire c’est de le priver de basket. Il a utilisé ça pour recharger ses batteries, se mettre en meilleure forme et il a toujours cet incroyable feu en lui qui va le pousser à être un des meilleurs joueurs, ce qu’il est. Je suis excité.” Mike D’Antoni

Eric Gordon, auteur d’une saison compliquée en raison de pépins physiques, aurait lui aussi perdu pas mal de poids et devrait être en pleine forme. On a vu également Russell Westbrook bosser très très dur et les Rockets vont sans doute revenir en grande forme.

“Je suis excité concernant le retour en forme d’Eric Gordon. Il est en bonne santé. PJ (Tucker) a peut-être rechargé ses batteries. Nous avons tendance à le surmener un peu, donc il a pu recharger ses batteries et il est en super forme.” Mike D’Antoni

A la reprise de la saison, les Rockets seront toujours en mode small ball.

“C’est assez évident que nous avons tenté le tout pour le tout (rire). Nous sommes en plein dedans. Ce qui va changer c’est que nous allons avoir une sorte de training camp, on peut même considérer que c’est un training camp puisque ce sera la même durée. Nous allons pouvoir nous mettre le plus possible sur la même longueur d’onde. Nous étions confiants avant même d’être sur la bonne voie. Maintenant être sur la bonne voie et tout gagner, ce sont deux choses parfois différentes. Mais je pense que cela nous donne la meilleure chance de gagner, et puis nous avons pu élargir notre playbook (systèmes) et faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. La clé va être de maximiser ce que nous avons, mais est-ce que c’est assez ? Tu ne peux pas le savoir avant d’être dans la compétition.” Mike D’Antoni

Via Houston Chronicle