Rick Carlisle annonce que deux joueurs des Mavericks ne reviendront pas cette saison

Si les Mavericks ont bien évidemment été conviés à reprendre la saison du côté de la Floride grâce à leur 7e place à l’Ouest, deux joueurs sont d’ores et déjà out pour le reste de la saison.

C’est Rick Carlisle qui a annoncé sur la radio ESPN Dallas que Jalen Brunson et Dwight Powell ne reviendraient pas sur les parquets à Orlando. Cependant, ils seront bien du déplacement avec l’équipe.

Jalen Brunson souffrait d’une déchirure à l’épaule depuis fin février, tandis que l’intérieur s’était rompu le tendon d’Achille mi-janvier contre les Clippers. Carlisle devra donc se passer de deux éléments importants de sa rotation pour les 8 matchs de reprise et l’ensemble des playoffs.

Rick Carlisle said on @1033fmESPN last Friday that neither Brunson, nor Powell would return this season but that both would be with the team in Orlando.

— Chuck Cooperstein (@coopmavs) June 8, 2020