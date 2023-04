Il y a 29 ans David Robinson inscrivait 71 points pour décrocher le titre de meilleur scoreur

Le 24 avril 1994, lors de la dernière journée de la saison, David Robinson et Shaquille O’Neal étaient au coude à coude pour le titre de meilleur scoreur (Shaq était devant de 0.06 point). Opposés aux Clippers dans un match sans enjeu, les Spurs ont décidé de gaver de ballon l’Amiral, qui a très vite fait exploser la défense adverse. Il a en effet inscrit les 18 premiers points des siens et il a fallu attendre 10’37 pour voir un autre Spur marquer. Il a ensuite inscrit seulement 6 points dans le second quart, puis 19 dans le troisième et surtout 28 dans le dernier. Les Texans et le coach John Lucas ont tout fait pour qu’il puisse atteindre la barre des 70 points en faisant intentionnellement faute sur les Clippers pour donner plus d’occasions de scorer au pivot. Il a ainsi inscrit son 64ème point à 1’33 de la fin et en a ajouté 7 de plus dans les 59 dernières secondes.

Il termina avec 71 points à 26/41 dont 1/2 à trois points et 18/25 aux lancers en 44 minutes pour un succès 112-97. Il remporta le titre de meilleur scoreur avec 29.787 points contre 29.346 pour Shaq qui termina la saison en marquant 32 points.