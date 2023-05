Il y a 6 ans Isaiah Thomas réalisait une prestation légendaire le jour de l’anniversaire de sa sœur 

Le 15 avril 2017 Isaiah Thomas perdait sa sœur Chyna, 22 ans, dans un accident de la route. 15 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le meneur de poche des Celtics réalisait la plus grande performance de sa carrière pour mener les Celtics à la victoire face aux Wizards dans le Game 2 du second tour. Il signait 53 points, record en carrière en playoffs, à 18/33, 5/12 à 3-points, 4 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Il a surtout inscrit 29 points entre le dernier quart et la prolongation ! Il devenait seulement le 4ème joueur de l’histoire des Celtics à scorer au moins 50 points en playoffs.

Pourtant ce match il l’avait joué dans des conditions compliquées et aurait même pu déclarer forfait. Il avait passé une bonne partie de la journée à l’hôpital pour une intervention chirurgicale afin de remettre sa dent perdue lors du Game 1.