Il y a 21 ans, la conférence de presse légendaire d’Allen Iverson

Le 7 mai 2002, 4 jours après l’élimination précoce des Sixers au premier tour des playoffs par les Boston Celtics, Allen Iverson a donné une conférence de presse entrée dans la légende. Larry Brown avait critiqué son leader expliquant « qu’il devait changer » et « s’entraîner et montrer l’exemple. » Ces critiques étaient venues sur la table lors de la conférence de presse de fin de saison.

« Si je ne peux pas m’entraîner, je ne peux pas m’entraîner. Si je suis blessé, je suis blessé. C’est aussi simple que ça. Ce n’est pas ça le souci, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c’est facile d’en parler. C’est facile de résumer ça ainsi alors que nous parlons juste d’entraînement. Nous sommes assis là… je suis supposé être le franchise player et nous sommes là à parler d’entraînement. Nous parlons d’entraînement. Pas d’un match. Pas d’un match. Pas d’un match. Nous parlons d’entraînement. Pas d’un match. Pas d’un match pour lequel j’ai tout donné et je joue chaque match comme si c’était mon dernier. Pas d’un match. Nous parlons d’entraînement. C’est stupide. Nous parlons d’entraînement. Je sais que je suis supposé être là. Je sais que je suis supposé mener par l’exemple. Je le sais et je ne mets pas ça de côté, comme si cela ne signifiait rien. Je sais que c’est important. Je le sais, honnêtement. Mais nous sommes là à parler d’entraînement. Nous parlons de quoi ? D’entraînement ? Nous parlons d’entraînement. Nous parlons d’entraînement. Nous parlons d’entraînement. Nous ne parlons pas d’entraînement. Nous parlons d’entraînement. » Iverson