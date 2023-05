Il y a 28 ans : Le Dream Shake d’Hakeem Olajuwon sur David Robinson

Le 24 mai 1995 les Rockets et les Spurs s’affrontaient en finale de conférence Ouest, match qui a donné lieu à une démonstration d’Hakeem Olajuwon face à David Robinson, avec notamment le légendaire Dream Shake. Ce jour-là Hakeem a compilé 42 points, 9 rebonds, 8 passes et 5 contres pour permettre aux Rockets de mener 2-0 dans la série, en route vers leur titre.

On this day in 1995… Hakeem Olajuwon broke out the “Dream Shake” on The Admiral! #NBAVault #NBA75 pic.twitter.com/XPJm422axf

— NBA History (@NBAHistory) May 24, 2022