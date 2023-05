Il y a 28 ans : La fin de match totalement dingue entre le Magic et les Pacers 

Le 29 mai 1995 se disputait le Game 4 des finales de conférence entre le Magic et les Pacers et on a assisté ce jour-là à une des fins de match les plus folles de l’histoire des playoffs. Dans les 15 dernières secondes l’avantage a changé quatre fois de camp et c’est finalement Rik Smits qui a offert l’égalisation à 2-2 dans la série au buzzer.