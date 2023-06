Il y a 22 ans Allen Iverson maltraitait Tyronn Lue et livrait un duel de légende avec Shaq

Le 6 juin 2001 se disputait le premier match des Finals NBA entre les Lakers, favoris pour le titre, et les Sixers. Pour ce premier match au Staples Center on a eu droit à un énorme duel entre les deux leaders de chaque équipe: Allen Iverson et Shaq. Le Laker signa 44 points à 17/28 et 20 rebonds mais en face Iverson inscrivait 48 points à 18/41 en plus de 6 passes et 5 interceptions pour mener les siens à une victoire surprise 107-101 en prolongation. Il y a eu également lors de ce match le fameux ‘The Step Over’, lorsque Iverson a enjambé Tyronn Lue après lui avoir mis un panier sur la tête

17 years ago, Iverson hits the step back over Lue. Use one word to describe this Finals moment. pic.twitter.com/bmUeaBw4AS — SLAM (@SLAMonline) June 6, 2018