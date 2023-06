Il y a 35 ans : le quart temps historique et héroïque d’Isiah Thomas

Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’un des moments les plus mémorables de l’histoire NBA. Le 19 juin 1988 les Los Angeles Lakers et les Detroit Pistons disputaient le game 6 des Finals alors que le score était de 3-2 pour les Pistons. Une rencontre qui n’était pas bien engagée pour Detroit puisqu’ils étaient menés 56-48 en début de troisième quart, avant que le show Isiah Thomas commence. Il a inscrit les 14 points suivants de son équipe dans toutes les positions, mais à 4 minutes de la fin du quart il s’est sévèrement blessé à la cheville droite en retombant sur le pied de Michael Cooper. Il a dû être aidé pour sortir du terrain, mais 35 secondes plus tard il faisait son retour sur le parquet à la surprise générale. Et il continua surtout son festival offensif pour terminer le quart temps avec 25 points à 11/13 au tir, soit des records de points et de paniers inscrits dans un quart temps des finales NBA.

Malgré une avance 81-79 avant le début du dernier acte, les Pistons avaient fini par s’incliner sur deux lancers de Kareem Abdul-Jabbar à 14 secondes de la fin, malgré 45 points, 8 passes et 6 interceptions de Thomas.