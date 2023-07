Draft NBA 2024 : qui sera le premier choix ?

Aujourd’hui, après la draft 2023 et en attendant l’édition 2024 de l’évènement, nous avons décidé de vous présenter les prospects qui jusque là font le plus de buzz et pourraient tous être draftés très haut. Ici, d’abord, on vous présentera nos deux wild cards, avant d’enchaîner par la suite, sur le top 5 que vient de publier ESPN dans sa mock, dans l’ordre décroissant, afin de finir cette vidéo par leur numéro 1 que nous vous dévoilerons à la fin.