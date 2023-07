Ces stars NBA qui ont brillé sur les playgrounds et les ligues Pro-Am durant l’été

Vous l’avez sûrement entendu, il y a quelques semaines, juste avant son transfert vers les Spurs, Cameron Payne plantait 54 points dans une ligue d’été pro-AM à Atlanta. Tout ça, ça nous a donné envie de nous pencher un petit peu sur le sujet, et de voir quelles ont été les plus grosses perfs réalisées par les stars NBA lors de ces ligues d’été. Si nous aurions pu en lister tout plein comme les 92 points de Payton Pritchard dans une ligue pro-AM de Portland, les 70 points de Mike James le même jour, ou encore les 67 points qu’a inscrits Kyle Kuzma dans la ligue pro-AM de l’Utah ou même les 62 qu’a pu inscrire Bones Hyland à Atlanta, aujourd’hui, il n’en sera rien. Dans cet épisode, nous nous concentrons réellement sur les superstars NBA, et déjà, vous allez voir, nous ne sommes pas en reste.