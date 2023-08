Quels voyages Trip Double pour la saison NBA 2023-24 ?

Le calendrier NBA de la saison 2023-24 est sorti, et avec notre agence de voyages Trip Double nous nous activons donc actuellement pour vous proposer les meilleurs voyages possible. Pour chaque destination les options sont multiples pour faire des trips inoubliables, mais nous avons besoin de vous pour cibler au mieux vos attentes et envies.

Nous faisons donc appel à vous via ce sondage ci-dessous pour tout savoir de votre rêve de Trip Double en 2023-24. On vous y dévoile également quelques voyages qui sont déjà prévus et qu’on aimerait organiser.

Si le formulaire de fonctionne pas il est également ici : https://forms.gle/dANcrvqCYLp26EwX8