Les plus gros busts des 10 dernières années en NBA

Ils étaient censés changer leur visage de leur franchise, ils n’ont jamais répondu aux attentes placées en eux : on va parler aujourd’hui des 10 plus gros busts de ces 10 dernières années. Ces joueurs draftés haut – au minimum dans le top 10 – mais dont le potentiel a explosé en vol une fois arrivés dans la ligue. Sur cette liste de 10 joueurs qu’on va vous dévoiler tout de suite, 7 ne sont même plus en NBA aujourd’hui, 2 peinent à se maintenir en tant que role player et 1 seulement dépasse les 20 minutes de moyenne par match. Il s’agit d’ailleurs du seul n°1 de draft de cette liste : Markelle Fultz.