Malcolm Brogdon : « Je voulais lui rentrer dedans, quitte à prendre une faute tôt dans le match, juste pour envoyer un message »

Cette nuit, les Los Angeles Lakers, meilleure équipe de NBA avec 24 victoires pour 3 défaites, se déplaçaient dans l’Indiana pour affronter les Indiana Pacers. Anthony Davis n’était pas là, blessé, mais la rencontre s’annonçait malgré tout difficile pour les hommes de Nate McMillan. D’autant plus que ceux de Frank Vogel sont intraitables à l’extérieur et affichaient 14 victoires pour zéro défaite hors de leurs bases cette saison.

« À chaque fois que les Lakers viennent ici, on a l’impression qu’ils ont plus de fans que nous. Ce n’est évidemment pas le cas, mais ils viennent avec une grosse énergie. » Myles Turner .

Et bien cette fois, leur énergie n’a pas suffi puisque les Pacers se sont imposés sur le fil, 105 à 102, grâce notamment à un grand Malcolm Brogdon. L’ancien Buck a marqué cinq points d’affilée dans les trois dernières minutes pour égaliser, avant de mettre un layup compliqué à une trentaine seconde de la fin pour faire la différence.

Au total, Brogdon a marqué sept des dix derniers points de son équipe, pour finir la rencontre avec 14 points à 6/16, 4 rebonds et 5 passes décisives.

« Ce qui le rend si fort, c’est sa polyvalence. C’est un super meneur, un super shooteur, un super défenseur et il fait tout. C’est pour ça qu’il a décroché un gros contrat, et il en mérite chaque centime. » TJ McConnell.

Brogdon a même dû défendre sur James, à qui il rend quelques kilos et centimètres.

« Je fais partie de ceux qui veulent défendre le meilleur joueur adverse, peu importe qui c’est. Ici, j’ai l’opportunité de le faire chaque soir et aujourd’hui j’ai savouré le fait de défendre sur LeBron. J’ai trouvé que collectivement on a fait du bon boulot. Il faut lui rentrer dedans physiquement. Sinon, il va vous manger tout cru, ce sera lui qui vous rentrera dedans. Je voulais mettre un mur entre lui et le panier et lui faire savoir qu’il n’allait pas me dominer dès le début du match. Je voulais lui rentrer dedans, quitte à prendre une faute tôt dans le match, juste pour envoyer un message. » Malcolm Brogdon.