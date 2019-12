- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Hall of Fame 2020 : La liste des nominés dévoilée; Du très très lourd !

Après une cuvée 2019 plutôt faible, celle de 2020 s’annonce légendaire puisque parmi les nominés et qui y entreront sans souci normalement il y a Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett ou encore Chris Bosh, qui combinent à eux 4, 13 titres, 3 MVP ou encore 6 titres de MVP des finales. Il y aura aussi Shawn Marion, Michael Finley, Mark Eaton et Buck Williams parmi ceux qui sont nominés pour la première fois.

D’autres sont de nouveau nominés comme Chauncey Billups, Mark Jackson, Tim Hardaway, Richard Hamilton, Chris Webber, Ben Wallace et Marcus Camby.

Parmi les joueurs ont retrouve parmi les premières nominées et qui y entreront sans souci, 3 légendes : Swin Cash, Tamika Catchings et Becky Hammon. Kim Mulkey est elle nominée en tant que coach et joueuse.

Chez les coachs il y aura Rick Adelman, George Karl, Dick Motta et Rudy Tomjanovich. Parmi les coachs de facs, on retrouve Gene Keady, Rollie Massimino, Bob McKillop, Eddie Sutton, Bo Ryan et Jay Wright.

Tony Kukoc est nominé logiquement par le comité international.

A noter que la légende française Jackie Chazalon est de nouveau nominée.

Les finalistes seront annoncés lors du All-Star weekend et les joueurs sélectionnés pour entrer au Hall of Fame lors du Final Four NCAA. Les cérémonies auront lieu en septembre.

Voici les listes complètes. *première nomination North American Committee Nominations

Rick Adelman (COA)

Fletcher Arritt (COA)* Johnny Bach (COA) Chauncey Billups (PLA) Chris Bosh (PLA)* Kobe Bryant (PLA)* Rick Byrd (COA) Muggsy Bogues (PLA) Irv Brown (REF) Jim Burch (REF) Marcus Camby (PLA) Tim Duncan (PLA)* Mark Eaton (PLA) Dale Ellis (PLA) Hugh Evans (REF) Michael Finley (PLA)* Steve Fisher (COA) Cotton Fitzsimmons (COA) Kevin Garnett (PLA)* Richard Hamilton (PLA) Tim Hardaway (PLA) Ed Hightower (REF) Bob Huggins (COA) Mark Jackson (PLA) Herman Johnson (COA)* Marques Johnson (PLA) George Karl (COA) Gene Keady (COA) Ken Kern (COA) Shawn Marion (PLA)* Rollie Massimino (COA) Bob McKillop (COA)* Danny Miles (COA) Steve Moore (COA)* Dick Motta (COA) Jake O’Donnell (REF) Jere Quinn (COA) Jim Phelan (COA) Digger Phelps (COA) Lamont Robinson (PLA) Bo Ryan (COA) Bob Saulsbury (COA) Norm Sloan (COA)* Eddie Sutton (COA) Rudy Tomjanovich (COA) Ben Wallace (PLA) Chris Webber (PLA) Willie West (COA) Buck Williams (PLA)* Jay Wright (COA)

Women’s Committee Nominations

Leta Andrews (COA)

Jennifer Azzi (PLA) Swin Cash (PLA)* Tamika Catchings (PLA)* Becky Hammon (PLA) Susie McConnell (PLA) Debbie Miller-Palmore (PLA)* Kim Mulkey (COA) Kim Mulkey (PLA) Marianne Stanley (COA) Barbara Stevens (COA) Valerie Still (PLA) Marian Washington (COA)

DIRECT-ELECT CATEGORY: Contributor Committee Nominations

Marv Albert

Dick Baumgartner Bill Bertka Henry Bibby Marty Blake Vic Bubas Wayne Duke Lou Dunbar* Bill Foster* Harry Glickman Marty Glickman Simon Gourdine Curt Gowdy Tim Grgurich Del Harris Greg Heineman Robert Indiana Johnny “Red” Kerr Bill King John Kline Red Klotz Bobby Lewis Herbert Livsey* Jack McCloskey Jerry McHale Johnny Most Dennis Murphy Joe O’Toole Billy Packer Jack Powers Dee Rowe Zelda Spoelstra Jim Valvano Donnie Walsh Jerome Williams

DIRECT-ELECT CATEGORY: Early African-American Pioneers Committee Nominations

Clarence “Puggy” Bell

Sonny Boswell Bill Garrett Inman Jackson Clarence “Fats” Jenkins Bucky Lew Davage “Dave” Minor Hudson Oliver Al “Runt” Pullins James “Pappy” Ricks Paul Robeson Eyre Saitch William “Wee Willie” Smith

DIRECT-ELECT CATEGORY: International Committee Nominations

Patrick Baumann*

Tal Brody Jackie Chazalon Alphonso Ford Giuseppe Giergia Semen Khalipski Vladimir Kondrashin Toni Kukoc Marcos Leite Shimon Mizrahi Aldo Ossola Amaury Pasos Dan Peterson Manuel Sainz Togo Soares Ranko Zeravica

DIRECT-ELECT CATEGORY: Veterans Committee Nominations 1936 US Olympic Team (TEAM)

1964 State Department Basketball Ambassadors (TEAM) 1965 World University Games Team (TEAM)* Tom Blackburn (COA)* Ron Boone (PLA) Sid Borgia (REF) Frank Brian (PLA) Joe Caldwell (PLA) Mack Calvin (PLA) Darel Carrier (PLA) Jack Coleman (PLA) Bob Dandridge (PLA) Charles Eckman (REF) Leroy Edwards (PLA) Leo Ferris (CONT) Clarence “Bevo” Francis (PLA) Buck Freeman (COA) Donnie Freeman (PLA) Travis Grant (PLA) Bob Grody (PLA) Robert Harrison (PLA) Flo Harvey (PLA) Dick Hemric (PLA) Cam Henderson (COA) Robert Hopkins (PLA) Lou Hudson (PLA) Warren Jabali (PLA) Jimmy Jones (PLA) Charles Keinath (PLA) Kentucky Wesleyan 1966, 1968, 1969 (TEAM)* Freddie Lewis (PLA) Jim Loscutoff (PLA) Loyola of Chicago (TEA) Billy Markward (CONT) Ed McCluskey (COA) Ray Mears (COA) Francis Meehan (PLA) Donald “Dudey” Moore (COA) Willie Naulls (PLA) Philadelphia SPHAS (TEA) Mel Riebe (PLA) Glenn Roberts (PLA) Holcombe Rucker (CONT) Kenny Sailors (PLA) Fred Schaus (CONT) Kenny Sears (PLA) Frank Selvy (PLA) George Senesky (PLA) Paul Seymour (PLA) Charles Siler (CONT) Talvin Skinner (PLA) Ken Suesens (PLA) Dick Van Arsdale (PLA) Tom Van Arsdale (PLA) Perry Wallace (PLA) Frank Walsh (CONT) Willie Wise (PLA) Max Zaslofsky (PLA)

DIRECT-ELECT CATEGORY: Women Veterans Committee Nominations

Alline Banks Sprouse (PLA)